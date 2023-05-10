Российский фигурист заявил о готовности сделать четверной аксель

Российский фигурист Иван Попов в разговоре с «СЭ» подвел итоги сезона и назвал условие, при котором выучит четверной аксель. В минувшем году он занял девятое место на последнем чемпионате России и взял бронзу этапа Гран-при в Казани.

«Я сейчас учу все четверные кроме риттбергера. Аксель? Не приступал еще, но в целом можно попробовать, Малинин открыл эту дверь. Если поднимут стоимость баллов до 15, тогда приступлю, хорошая мотивация. (смеется)

Я в этом сезоне рассчитывал на меньшее, а получилось все отлично. Конкуренция в мужском одиночном увеличивается, но так только интереснее соревноваться и тем более выигрывать. Конечно, за отстранение обидно. У меня один раз были международные соревнования в Казахстане. Но работаем, в России сейчас много классных турниров, и когда пустят обратно, будет легче и пробиться на них, и выступить уже там.

Реальна ли цель попасть в тройку на чемпионате России зимой? Да все реально. Если чисто катать свой набор, то в принципе реальна, почему нет?» – сказал Попов.