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Сегодня, 15:51

Синицина и Кацалапов опубликовали поздравления с Днем молодежи

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Серебряные призеры Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов в своих соцсетях поздравили с Днем молодежи.

«Поздравляю с Днем молодежи. Меньше парьтесь по пустякам и смело идите к своим целям. Вы можете невозможное. За нами всеми будущее, и оно однозначно должно быть классным», — написала девушка.

«Ребята, с Днем молодежи нас! Кайфуйте от жизни и используйте каждый момент по максимуму», — добавил Кацалапов.

Кацалапов и Синицина в июне сообщили о помолвке. Ранеее ISU обновил мировой рейтинг фигуристов по итогам сезона-2021/22. На первой строчке в рейтинге танцев на льду оказались Синицина и Кацалапов.

Фигурное катание
Виктория Синицина
Никита Кацалапов
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