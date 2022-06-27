Синицина и Кацалапов опубликовали поздравления с Днем молодежи

Серебряные призеры Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов в своих соцсетях поздравили с Днем молодежи.

«Поздравляю с Днем молодежи. Меньше парьтесь по пустякам и смело идите к своим целям. Вы можете невозможное. За нами всеми будущее, и оно однозначно должно быть классным», — написала девушка.

«Ребята, с Днем молодежи нас! Кайфуйте от жизни и используйте каждый момент по максимуму», — добавил Кацалапов.

Кацалапов и Синицина в июне сообщили о помолвке. Ранеее ISU обновил мировой рейтинг фигуристов по итогам сезона-2021/22. На первой строчке в рейтинге танцев на льду оказались Синицина и Кацалапов.