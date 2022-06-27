Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на боксерский поединок российской фигуристки Алины Загитовой.

По словам советского и российского хоккеиста, считает, что выступление фигуристки в боксе немного перешло грань.

«В целом я нормально отношусь к тому, что профессиональные спортсмены выступают в других видах спорта в рамках шоу. Если это помогает популяризовать спорт и здоровый образ жизни, почему нет. Но, безусловно, здесь нужно соблюдать меру, чтобы это не выглядело комично.

Футбол для хоккеиста, как в случае с Овечкиным, это нормально. А фигуристка, выступающая в боксе, — это чересчур, на мой взгляд. Тут важно не переступить через грань, чтобы это не было смешно. Для девочек такие выступления — это «ту мач». Случай с Загитовой, возможно, был немного за этой гранью», — цитирует Фетисова Sport24.

25 июня Загитова провела боксерский мастер-класс в рамках Дня Московского спорта, организованного департаментом спорта Москвы. Партнером фигуристки на мероприятии в «Лужниках» стал двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.