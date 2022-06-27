Фигурист Ходыкин рассказал о подготовке к контрольным прокатам
Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Денис Ходыкин рассказал о подготовке к предстоящим сентябрьским контрольным прокатам сборной России и постановке новых программ с партнершей Дарьей Павлюченко.
«Планомерно готовимся к предстоящему сезону, — цитирует ТАСС Ходыкина. — Вернулись со сбора в Сочи, где ставили программы. Их идеи пока озвучивать не будем. Сейчас день отдыха, а завтра снова возвращаемся на лед — понемногу вкатываемся, набираем форму к контрольным прокатам».
Павлюченко и Ходыкин являются чемпионами мира среди юниоров, обладателями бронзовых медалей чемпионата Европы сезона-2019/20. На предолимпийском чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли четвертое место.
Источник: https://tass.ru/sport/15046125
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