Серебряные призеры Олимпиады в Пекине Тарасова/Морозов обьявили о продолжении карьеры

Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова/Владимир Морозов, которые в данный момент тренируются в группе Этери Тутберидзе, обьявили о продолжении карьеры:

— В любом случае, вы нас увидите. Мы завершать не планируем, поборемся. Сейчас, конечно, нет, уже конец сезона, различные шоу. Потом отдохнем и заново к работе.

Тарасова и Морозов двукратные серебряные призеры Олимпийских игр в парном катании и командных соревнованиях, двукратные чемпионы Европы, двукратные серебряные и бронзовые призеры чемпионата мира и трехкратные чемпионы России.