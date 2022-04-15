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Сегодня, 18:55

Серебряные призеры Олимпиады в Пекине Тарасова/Морозов обьявили о продолжении карьеры

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова/Владимир Морозов, которые в данный момент тренируются в группе Этери Тутберидзе, обьявили о продолжении карьеры:

— В любом случае, вы нас увидите. Мы завершать не планируем, поборемся. Сейчас, конечно, нет, уже конец сезона, различные шоу. Потом отдохнем и заново к работе.

Тарасова и Морозов двукратные серебряные призеры Олимпийских игр в парном катании и командных соревнованиях, двукратные чемпионы Европы, двукратные серебряные и бронзовые призеры чемпионата мира и трехкратные чемпионы России.

Фигурное катание
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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