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Сегодня, 18:58

Загитова рассказала, что прониклась Олимпиадой в Пекине

Анастасия Плетнева
,  
Анастасия Рацкевич
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о поездке на Олимпийские игры-2022 в Пекин. Она ездила туда в качестве корреспондента от Первого канала.

— Вы ездили в Пекин в новом статусе.

— Я была в роли режиссера, ведущей. Это что-то новое для меня. Я, безусловно, прониклась этой Олимпиадой. У меня были ли флешбэки и со своей. Могу сказать, что это был интересный опыт. Самой не так волнительно было выступать, чем когда ты смотришь на другого человека. Сама — ты контролируешь себя, а за девочек — волнительно за каждый прыжок.

Загитова официально не объявляла о завершении карьеры. 19-летняя фигуристка в декабре 2019 года приостановила карьеру. В настоящее время она учится в университете на журналиста и выступает в шоу.

Фигурное катание
Алина Загитова
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