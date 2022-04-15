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Сегодня, 18:51

Загитова передумала кататься в паре после падения Медведевой и Милохина на «Ледниковом»

Анастасия Плетнева
,  
Анастасия Рацкевич
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Соцсети.

Фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о том, хотела бы попробовать выступить в парном катании.

? Хотели бы вы кататься в паре? Может с кем-то конкретным?

? Я еще не решилась на этот эксперимент. Вижу, как катались Даня Милохин с Женей Медведевой — первое шоу не очень удачное. До этого я думала, чтобы кататься в паре с каким-то актером или еще с кем-то. После этого — честно, отбило. Может появится.

Напомним, что во время одного из выступлений Милохина и Медведевой на «Ледниковом периоде» пара выполняла поддержку, которая закончилась неудачно — Даня ударился головой о лед, а Евгения упала на колени.

Фигурное катание
Алина Загитова
Евгения Медведева
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