Серебряная медалистка Олимпиады-2006 Коэн стала мамой
10:34
Серебряная медалистка Олимпиады-2006 Саша Коэн стала мамой. Об этом сообщила сама фигуристка.
— Полностью и до невозможности влюблена в нашего самого нового члена семьи, — написала Коэн в своем Instagram.
35-летняя Коэн завершила карьеру в 2010 году, когда не смогла отобраться на Олимпиаду в Ванкувер. Американка трижды завоевывала медали чемпионатов мира.
Для Коэн и ее партнера Джеффри Либерталя этот ребенок стал первым. В октябре пара объявила о помолвке.
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