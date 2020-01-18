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Серебряная медалистка Олимпиады-2006 Коэн стала мамой

10:34

Серебряная медалистка Олимпиады-2006 Саша Коэн стала мамой. Об этом сообщила сама фигуристка.

— Полностью и до невозможности влюблена в нашего самого нового члена семьи, — написала Коэн в своем Instagram.

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35-летняя Коэн завершила карьеру в 2010 году, когда не смогла отобраться на Олимпиаду в Ванкувер. Американка трижды завоевывала медали чемпионатов мира.

Для Коэн и ее партнера Джеффри Либерталя этот ребенок стал первым. В октябре пара объявила о помолвке.

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