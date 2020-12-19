ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Семин отметил выступление Сычева на шоу «Ледниковый период»

19:15
Юрий Семин.
Юрий Семин.
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Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин стал членом жюри шоу «Ледниковый период». Он высоко оценил номер, который показал его бывший подопечный Дмитрий Сычев. Бывший футболист вместе с чемпионкой мира по фигурному катанию Марией Петровой выступили под песню Елены Ваенги «Шопен».

«Мне очень понравилось, — сказал Семин в эфире Первого канала. —  Особенно его поддержки. В нем такая силища.

Я так думаю, что тебе надо было сразу идти в фигурное катание после того, как закончил с футболом».

 

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