Семин отметил выступление Сычева на шоу «Ледниковый период»

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин стал членом жюри шоу «Ледниковый период». Он высоко оценил номер, который показал его бывший подопечный Дмитрий Сычев. Бывший футболист вместе с чемпионкой мира по фигурному катанию Марией Петровой выступили под песню Елены Ваенги «Шопен».

«Мне очень понравилось, — сказал Семин в эфире Первого канала. — Особенно его поддержки. В нем такая силища.

Я так думаю, что тебе надо было сразу идти в фигурное катание после того, как закончил с футболом».