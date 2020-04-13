ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

«Сегодня единственный и главный праздник-день космонавтики!» Креативный пост Ягудина

15:03
Алексей Ягудин с Татьяной Тотьмяниной и их дочерьми. Фото Instagram
Алексей Ягудин с Татьяной Тотьмяниной и их дочерьми. Фото Instagram
Теги:

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в своем официальном Instagram поделился оригинальной фотографией в честь Дня космонавтики 12 апреля.

На ней запечатлены его жена Татьяна Тотьмянин и две дочери Елизавета и Мишель.

— Сегодня единственный и главный праздник-день космонавтики! С праздником! — подписал фотографию Ягудин.

12 апреля католики также праздновали Пасху, а православные христиане — Вербное воскресенье, из-за чего подписчики устроили под фотографией ожесточенные споры.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир