«Сегодня единственный и главный праздник-день космонавтики!» Креативный пост Ягудина

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в своем официальном Instagram поделился оригинальной фотографией в честь Дня космонавтики 12 апреля.

На ней запечатлены его жена Татьяна Тотьмянин и две дочери Елизавета и Мишель.

— Сегодня единственный и главный праздник-день космонавтики! С праздником! — подписал фотографию Ягудин.

12 апреля католики также праздновали Пасху, а православные христиане — Вербное воскресенье, из-за чего подписчики устроили под фотографией ожесточенные споры.