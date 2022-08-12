Щербакова выразила благодарность за вручение ордена Дружбы

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала вручение ей ордена Дружбы на дополнительной церемонии награждения олимпийцев Игр-2022.

«Для меня огромная честь получить столь высокую награду, большое спасибо. Хочу сказать, что долгий спортивный путь от первых шагов до Олимпийских игр невозможно пройти в одиночку, поэтому я бы хотела поблагодарить свою семью, тренеров, Федерацию фигурного катания России за то, что на протяжении этого пути всегда чувствовала вашу заботу.

Также хочу сказать спасибо нашему государству за то, что развивают наш спорт, за то, что поддерживают спортсменов. Здесь хочется отдельно вспомнить наш предолимпийский сбор в Красноярске, где все условия были максимально приближены к Олимпиаде. Мы жили и тренировались в «пузыре», чувствовали себя в безопасности, также могли адаптироваться к другому часовому поясу, что тоже очень важно», — сказала Щербакова.

На Олимпиаде-2022 Щербакова завоевала золотую медаль в одиночном катании.