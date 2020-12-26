Щербакова установила два мировых рекорда. Но их не признают

Российские фигуристки Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова, занявшие первые три места на прошедшем в Челябинске чемпионате России, превзошли мировые рекорды.

Результаты Щербаковой в произвольной программе и по сумме прокатов превышают мировые рекорды Александры Трусовой и Алены Косторной соответственно.

То же самое на чемпионате России сделала и Валиева. Трусова превзошла свое же мировое достижение в произвольной программе.

Напомним, что официальный рекорд в произвольной программе принадлежит Трусовой и равен 166,62 балла. Россиянка Алена Косторная является обладателем мирового рекорда по сумме двух программ (247,59 балла).

Рекорды фигуристок на чемпионате России не могут быть ратифицированы, так как они зафиксированы на соревнованиях национального уровня.

Добавим, что Камила Валиева на недавнем пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве также била обы мировых рекорда, показав тогда 168,66 балла за произвольную программу и 254,86 балла по сумме. Однако они также не могли быть ратифицированы.

Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова — 183,79

2. Камила Валиева — 174,02

3. Александра Трусова — 170,61

4. Дарья Усачева — 153,84

5. Майя Хромых — 138,98

6. Ксения Цибинова — 134,72

7. Мария Талалайкина — 133,43

8. Анна Фролова — 133,43

9. Елизавета Нугуманова — 131,37

10. Елизавета Туктамышева — 130,69

Итог

1. Анна Щербакова — 264,10

2. Камила Валиева — 254,01

3. Александра Трусова — 246,37

4. Дарья Усачева — 230,56

5. Майя Хромых — 211,91

6. Елизавета Нугуманова — 204,63

7. Елизавета Туктамышева — 204,25