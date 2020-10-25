Щербакова с ошибками исполнила произвольную программу на этапе Кубка России

Чемпионка России Анна Щербакова допустила ошибки в произвольной программе на этапе Кубка России в Сочи.

Она исполнила четверной флип, каскад тройной флип+тройной тулуп, два двойных акселя, тройной лутц (вместо каскада с тройным риттбергером), каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, приземлилась на две ноги в каскаде тройной лутц+тройной тулуп (элемент не будет засчитан, так как прыжок считается повтором).

Фигуристка набрала 162,44 балла за произвольную программу. Всего на ее счету 239,91 балла, на момент до выступления Елизаветы Туктамышевой спортсменка занимает 1-е место.