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Щербакова рассказала, как распоряжается своими призовыми

15:52
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Российская фигуристка Анна Щербакова в шоу Первого канала «ФК» отметила, что старается не тратить свои призовые.

— Свои призовые я стараюсь копить и не тратить особо, — рассказала Щербакова. — Пока просто коплю, нет конкретной цели. После первых призовых купили тортик, отпраздновали. Первый раз я в шоу участвовала в Японии. Гонорары за соревнования есть в открытом доступе. Если я не ошибаюсь, там было что-то вроде 150 тысяч рублей.

Этери Георгиевна — мой герой. Она столько лет уже работает, каждый день приходит и вкладывает душу во всех спортсменов. Она отвечает за все и нет ни одного момента, который бы она оставляла на самотек.

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Дополнительная информация

https://www.1tv.ru/sport/fk/vypuski/anna-sherbakova-gran-pri-tutberidze-mafiya-sekrety-figurnogo-kataniya-fk-vypusk-ot-21-11-2019

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