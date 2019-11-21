Щербакова рассказала, как распоряжается своими призовыми

Российская фигуристка Анна Щербакова в шоу Первого канала «ФК» отметила, что старается не тратить свои призовые.

— Свои призовые я стараюсь копить и не тратить особо, — рассказала Щербакова. — Пока просто коплю, нет конкретной цели. После первых призовых купили тортик, отпраздновали. Первый раз я в шоу участвовала в Японии. Гонорары за соревнования есть в открытом доступе. Если я не ошибаюсь, там было что-то вроде 150 тысяч рублей.

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