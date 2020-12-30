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Щербакова рассказала, что была опустошена после победы на чемпионате России

11:45
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих эмоциях после победы на чемпионате России в Челябинске.

«Тяжело смотреть на то, что я сделала, в глобальном смысле. Сегодня, на следующий день после произвольной, у меня опустошение внутри, и радостных эмоций почти не осталось. Сегодня я проснулась и не сказать, что была счастлива, рада, нет, ноль эмоций. Я понимаю, что произошло, но тяжело дать оценку всему случившемуся. Думаю, должно пройти время, чтобы осознать какой был путь, как все произошло. Сейчас все закончилось, я рада, как закончилось, но не больше», — приводит «Олимпийский канал» слова Щербаковой.

Щербакова набрала 264,10 балла по итогам короткой и произвольной программ на чемпионате России. Спортсменка выступала с температурой 38 градусов, при этом она превзошла мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ.

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