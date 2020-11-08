Щербакова лидирует, Трусова — четвертая. Отборочная таблица чемпионата России
Накануне четвертого этапа Кубка России «СЭ» подсчитал количество баллов у всех фигуристок-участниц турнира.
По результатам пяти этапов Кубка будут отобраны те, кто поедет на чемпионат России — 18 человек.
После трех этапов турнирная таблица выглядит следующим образом. В скобках — количество пройденных этапов каждой фигуристкой. Очки в Кубке России получают первые 10 участниц по системе 18-16-14-12-10-8-6-4-2-1.
|
Фигуристка
|
Очки (этапы)
|
Оставшиеся этапы
|
1. Щербакова
|
36 (2)
|
-
|
2. Усачева
|
30 (2)
|
-
|
3. Фролова
|
28 (2)
|
-
|
4. Трусова
|
18 (1)
|
Казань
|
5. Талалайкина
|
18 (2)
|
-
|
6. Валиева
|
16 (1)
|
Москва
|
7. Туктамышева
|
14 (1)
|
Москва
|
8. Хромых
|
14 (1)
|
Казань
|
9. Молчанова
|
14 (2)
|
-
|
10. Самодурова
|
12 (1)
|
Казань
|
11. Константинова
|
10 (1)
|
Казань
|
12. Гулякова
|
10 (1)
|
Москва
|
13. Султанмагомедова
|
10 (1)
|
Москва
|
14. Онищенко
|
10 (2)
|
-
|
15. Шульская
|
8 (1)
|
Казань
|
16. Нугуманова
|
8 (1)
|
Казань
|
17. Андреева
|
4 (1)
|
Москва
|
18. Сарновская
|
4 (1)
|
Москва
|
19. Сидорова
|
2 (1)
|
Москва
|
20. Забора
|
2 (2)
|
-
|
21. Карева
|
1 (1)
|
Москва
|
22. Монич
|
1 (1)
|
Москва
|
23. Косторная
|
0 (0)
|
Казань, Москва
|
24. Медведева
|
0 (0)
|
Москва?
|
25. Цибинова
|
0 (0)
|
Казань, Москва
|
26. Малахова
|
0 (0)
|
Казань, Москва
|
27. Костина
|
0 (0)
|
Казань, Москва
|
28. Ларионова
|
0 (0)
|
Казань, Москва
|
29. Пфеффер
|
0 (0)
|
Казань, Москва
|
30. Ющенкова
|
дисквалифицирована
|
Два оставшихся этапа пройдут сегодня — завтра в Казани и 5-8 декабря в Москве. (Дмитрий Кузнецов)