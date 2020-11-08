ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Щербакова лидирует, Трусова — четвертая. Отборочная таблица чемпионата России

11:20
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Накануне четвертого этапа Кубка России «СЭ» подсчитал количество баллов у всех фигуристок-участниц турнира.

Александра Трусова (слева) и&nbsp;Алена Косторная.Первое дерби «Ангелов Плющенко». Трусова и Косторная и лучшие пары поборются за победу в Казани

По результатам пяти этапов Кубка будут отобраны те, кто поедет на чемпионат России — 18 человек.

После трех этапов турнирная таблица выглядит следующим образом. В скобках — количество пройденных этапов каждой фигуристкой. Очки в Кубке России получают первые 10 участниц по системе 18-16-14-12-10-8-6-4-2-1.

Фигуристка

Очки (этапы)

Оставшиеся этапы

1. Щербакова

36 (2)

-

2. Усачева

30 (2)

-

3. Фролова

28 (2)

-

4. Трусова

18 (1)

Казань

5. Талалайкина

18 (2)

-

6. Валиева

16 (1)

Москва

7. Туктамышева

14 (1)

Москва

8. Хромых

14 (1)

Казань

9. Молчанова

14 (2)

-

10. Самодурова

12 (1)

Казань

11. Константинова

10 (1)

Казань

12. Гулякова

10 (1)

Москва

13. Султанмагомедова

10 (1)

Москва

14. Онищенко

10 (2)

-

15. Шульская

8 (1)

Казань

16. Нугуманова

8 (1)

Казань

17. Андреева

4 (1)

Москва

18. Сарновская

4 (1)

Москва

19. Сидорова

2 (1)

Москва

20. Забора

2 (2)

-

21. Карева

1 (1)

Москва

22. Монич

1 (1)

Москва

23. Косторная

0 (0)

Казань, Москва

24. Медведева

0 (0)

Москва?

25. Цибинова

0 (0)

Казань, Москва

26. Малахова

0 (0)

Казань, Москва

27. Костина

0 (0)

Казань, Москва

28. Ларионова

0 (0)

Казань, Москва

29. Пфеффер

0 (0)

Казань, Москва

30. Ющенкова

дисквалифицирована

Два оставшихся этапа пройдут сегодня — завтра в Казани и 5-8 декабря в Москве. (Дмитрий Кузнецов)

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир