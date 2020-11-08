Накануне четвертого этапа Кубка России «СЭ» подсчитал количество баллов у всех фигуристок-участниц турнира.

По результатам пяти этапов Кубка будут отобраны те, кто поедет на чемпионат России — 18 человек.

После трех этапов турнирная таблица выглядит следующим образом. В скобках — количество пройденных этапов каждой фигуристкой. Очки в Кубке России получают первые 10 участниц по системе 18-16-14-12-10-8-6-4-2-1.

Фигуристка Очки (этапы) Оставшиеся этапы 1. Щербакова 36 (2) - 2. Усачева 30 (2) - 3. Фролова 28 (2) - 4. Трусова 18 (1) Казань 5. Талалайкина 18 (2) - 6. Валиева 16 (1) Москва 7. Туктамышева 14 (1) Москва 8. Хромых 14 (1) Казань 9. Молчанова 14 (2) - 10. Самодурова 12 (1) Казань 11. Константинова 10 (1) Казань 12. Гулякова 10 (1) Москва 13. Султанмагомедова 10 (1) Москва 14. Онищенко 10 (2) - 15. Шульская 8 (1) Казань 16. Нугуманова 8 (1) Казань 17. Андреева 4 (1) Москва 18. Сарновская 4 (1) Москва 19. Сидорова 2 (1) Москва 20. Забора 2 (2) - 21. Карева 1 (1) Москва 22. Монич 1 (1) Москва 23. Косторная 0 (0) Казань, Москва 24. Медведева 0 (0) Москва? 25. Цибинова 0 (0) Казань, Москва 26. Малахова 0 (0) Казань, Москва 27. Костина 0 (0) Казань, Москва 28. Ларионова 0 (0) Казань, Москва 29. Пфеффер 0 (0) Казань, Москва 30. Ющенкова дисквалифицирована

Два оставшихся этапа пройдут сегодня — завтра в Казани и 5-8 декабря в Москве. (Дмитрий Кузнецов)