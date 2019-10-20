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Щербакова исполнила два четверных лутца в произвольной программе на Skate America

09:38
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Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на этапе «Гран-при» Skate America в Лас-Вегасе.

Фигуристка исполнила каскад четверной лутц + тройной тулуп, сольный четверной лутц, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, два одиночных двойных акселя. В каскаде тройной флип + ойлер+ тройной сальхов судьи поставили недокрут. Кроме того, дорожка шагов была оценена на второй уровень.

По итогам короткой и произвольной программ она набрала 227,76 балла и заняла первое место.

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