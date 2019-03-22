Самодурова исполнила произвольную программу с помаркой на риттбергере

Чемпионка Европы Софья Самодурова без грубых ошибок откатала произвольную программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Она справилась с прыжковым контентом: каскадом тройной флип+тройной тулуп, тройным лутцем, тройным риттбергером, тройным сальховом, каскадом двойной аксель+тройной тулуп, тройным флипом. У нее была одна помарка - в каскаде двойной аксель + двойной аксель + двойной риттбергер.
Она набрала за произвольную программу 138,16 балла и в сумме - 208,58. Она занимает промежуточное второе место.
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