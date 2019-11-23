Самодурова справилась с произвольной программой на этапе «Гран-при» в Японии

Чемпионка Европы Софья Самодурова без падений исполнила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Японии.

Фигуристка без грубых ошибок исполнила весь прыжковый контент: каскад тройной флип+тройной тулуп, тройной лутц, тройной риттбергер, тройной флип, каскад двойной аксель+тройной тулуп, каскад тройной сальхов+двойной тулуп+двойной риттбергер и одиночный двойной аксель.

17-летняя россиянка получила за свой прокат 119,42 балла (183,27 по сумме двух программ). В короткой программе она была седьмой.

Гран-при Японии по фигурному катанию: расписание и трансляции