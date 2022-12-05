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Сегодня, 18:31

Самоделкина заявила, что могла выступить лучше на чемпионате России по прыжкам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская фигуристка Софья Самоделкина поделилась впечатлениями от участия в чемпионате России по прыжкам.

«Очень классный турнир, что-то новое для нас всегда в плюс, это познавательно. По ходу турнира все менялось, но в целом я довольна своим выступлением, хотя понимаю, что можно было получше себя проявить. Буду рада, если традиция с таким турниром продолжится и дальше», — приводит слова Самоделкиной Metaratings.ru.

Чемпионат России по прыжкам прошёл в Санкт-Петербурге с 3 по 4 декабря. Самоделкина заняла третье место в командном турнире в составе команды Алексея Мишина.

Источник: https://metaratings.ru/news/samodelkina-o-pryzhkovom-chr-ponimayu-chto-mozhno-bylo-poluchshe-sebya-proyavit-1432112/
Фигурное катание
Софья Самоделкина
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