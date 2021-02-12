Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин пропустит финал Кубка России по фигурному катанию. Об этом 12 февраля сообщила тренер спортсмена Светлана Соколовская.

«Решили взять паузу. Все нормально, травм нет, просто надо восстановиться и привести физическую форму в порядок. Спасибо всем за понимание и поддержку», — цитирует ТАСС Соколовскую.

Финал Кубка России пройдет с 27 февраля по 2 марта в Москве, турнир является этапом отбора в сборную России на чемпионат мира в Стокгольме.