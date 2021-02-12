Тарасова прокомментировала замену гимна России первым концертом Чайковского на ЧМ по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» выбор фрагмента концерта №1 Петра Чайковского в качестве замены национальному гимну на чемпионате мира-2021.

Об этом решении в интервью РИА «Новости» рассказал президент ФФККР Александр Горшков.

«Это было в том числе и мое предложение, — сказала Тарасова «СЭ». - Это отличная музыкальная композиция! У нас же проводится и конкурс Петра Ильича Чайковского. Были разные предложения — посоветовались и выбрали эту композицию. Вы для себя сформулируйте, что этот композитор значит для страны и тогда поймете, почему выбрали концерт №1 Чайковского».

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские спортсмены до декабря 2022 года имеют право выступать на ЧМ и Олимпийских играх только в нейтральном статусе без использования гимна, флага и герба своей страны.

Чемпионат мира-2021 по фигурному катанию пройдет в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

(Константин Колмаков)