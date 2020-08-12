Олимпийский чемпион 1984 года фигурист Олег Васильев, работающий главным тренером сборной Белоруссии, в интервью «СЭ» высказался о происходящем в Минске. В городе третий день идут ожесточенные столкновения протестующих и силовиков после объявления итогов выборов президента.

— Что происходит в Минске? У нас работа происходит. Никаких изменений нет, подготовка к первому старту сезона идет в штатном режиме. События развернулись двое суток назад. До нас волна еще не докатилась. Каток работает все время, я сейчас в «Минск-арене», заканчиваю ужинать. Никаких пауз нет, ни вчера, ни сегодня, ни завтра не будет. Есть сложности с интернетом, заходом в соцсети в частности. Вы интересуетесь этим, чтобы сделать желтый заголовок?

— Мне кажется, в Белоруссии сейчас происходят важные события, и россиянам они определенно интересны.

— Мы — иностранные граждане по отношению к Белоруссии, и россиянам не стоит влезать в дела союзного государства, давайте остановимся на этом. Россиянам должно было быть интересно, когда вносили изменения в Конституцию. Для меня вот это было очень важно. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Олега Васильева — на сайте «СЭ»