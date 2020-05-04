Рудковская подаст в суд за слухи о психической болезни их с Плющенко сына

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, в своем Instagram рассказала, что подала в суд на одно из российских изданий, которое распространило слухи о психической болезни их сына Александра.

— Видит Бог я не хотела здесь писать об этом. Ущипните меня, разбудите меня! 2020 год на дворе, мы все живем в толерантном обществе, говорите? Не думаю! Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые приходили в гости и на наши мероприятия ,не раз улыбалась и восхищались Сашей. Меньше всего именно от Вас, от Натальи Шкулевой и Вашей семьи, издающих свой желтушный Starhit, я ожидала ножа в спину. И получила. По полной, со ссылкой на анонимных экспертов, рассуждающих о «ненормальности» нашего с Женей сына Саши, нашего старательного , спортивного , доброго , дружелюбного и абсолютно здорового Гном-Гномыча. Дно вы, конечно, пробили, журнал «Стар -хит» сегодня . В какой-то степени я понимаю, что это ваша работа, вы это делали не раз, рука набита, ничего святого, хайп и скандал — ваши икона, вера, ради этого вы сдадите, продадите, утопите, оклевещете, оплюете кого и что угодно. На том и стоите. Вы безусловно держите нос по ветру времени. Но святое есть у меня, это — моя семья. Мы не собираемся с ними мириться. Теперь отвечать вы будете по самому полному счету и по закону. Ваши клевета и беспредел должны и будут наказаны.

Понимаю, как мучительно на карантинном безрыбье высасывалась хайповая «новость» у «анонимного специалиста» о «болезни и ненормальности» Саши. Вы, конечно, скажете, что просто ссылались на анонимный канал, который, как известно, вы же сами и ведете. Получше бы придумали маскировку. Сколько классов церковно-приходской у вашего «эксперта», прячущего свое имя. Оно, видимо, настолько авторитетно и громко? Настолько ли, насколько имя маленького Саши Плющенко, который, хоть и мал, но уже всем знаком! Мы с Женей нашего прекрасного ребенка не прячем, у него с 6 месяцев есть страница в Инстаграм,где каждый может увидеть его развитие.Наш сын абсолютно здоров, это даже трудно подвергать сомнению. Вам должно быть очень, очень стыдно. Но это — нравственные категории и человеческие качества, которые вам, видимо, не знакомы. Поэтому решение будет выносить суд не только в России, но и суд по правам человека в Страсбурге? продолжение в комментах, — написала Рудковская.