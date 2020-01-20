Туктамышевой предложили сменить гражданство. Вот что об этом думает ее тренер Мишин

Спортивный журналист Филип Херш в шутку предложил российской фигуристке Елизавете Туктамышевой рассмотреть вариант со сменой спортивного гражданства.

— Смотря на выступления девушек на чемпионате Канады, российским фигуристкам стоит начать изучать семейное древо, чтобы узнать, нет ли у них канадских корней. Лиза Туктамышева? — написал Херш в своем Twitter.

With the abysmal level of women's skating at the Canadian Championships, a lot of Russian women figure skaters should start searching family history to see if they have any Canadian ancestors. Lizette Tuktsmyshevois? Eh? — Philip Hersh (@olyphil) January 18, 2020

Это шутливое предложение прокомментировал тренер чемпионки мира и Европы Алексей Мишин.

— Что касается гражданства, то на этот вопрос, наверное, лучше ответить самой Лизе. Я думаю, что как вежливые люди приглашение канадцев мы примем, но как истинная россиянка от предложения принять гражданство она откажется, — приводит RT слова Мишина.

В текущем сезоне Туктамышева заняла третье место на этапах «Гран-при» в Америке и Китае и не смогла отобраться в финал серии. На чемпионате России фигуристка стала четвертой и не попала в состав сборной страны на чемпионат Европы.