Фигурист Илья Миронов, выступающий в паре с Дианой Мухаметзяновой, в интервью «СЭ» объяснил выбор в качестве музыки к программе обработанный саундтрек из мультфильма «Чебурашка». Мухаметзянова и Миронов — серебряные призеры юниорского финала Гран-при, победители Кубка России, но с этого сезона выступают на взрослом уровне.

— Почему взяли для программы «Чебурашку»? У нас же мороженое — один из спонсоров федерации, вот и взяли. Мы их амбассадоры. (смеется) 500 эскимо привозим быстро.

А если серьезно, мы искали что-то оригинальное и сошлись, что нам идут веселые образы. И тренеры нашли «Чебурашку». Ну и... через разногласия, согласия остановились на этой программе. Но сегодня, к сожалению, не получилось чисто откатать — не понимаю, как я мог сорвать флип, на тренировках все было идеально.

Реакция на выбор программы? После шоу на ЦСКА Арене нам писали, многим понравилось, по крайней мере необычно. Понимаю слова о том, что она отчасти детская, но, если катать чисто — почему нет? По крайней мере, выделяется. Александр Рафаилович Лакерник (судья, вице-президент ISU. — Прим. «СЭ») в открытую улыбался, когда мы ее катали, помню такой случай. Да и я в момент проката, когда зачерпываю снег и бросаю его в Диану, чувствую детскую радость. Вчера на тренировке вот попал. (смеется) Случайно, конечно, сам не ожидал.

(Дмитрий Кузнецов)