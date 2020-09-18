Российские танцоры не смогли завершить программу на Кубке России из-за страшного падения

Российские танцоры-юниоры Анастасия Федорова и Максим Серов не смогли завершить выступление на первом этапе Кубка России в Сызрани из-за травмы партнера.

Серов упал на спину во время поддержки на лед и не смог подняться самостоятельно. Его эвакуировали со льда на носилках. Партнерша, приземлившаяся на Серова, травм не получила.

Пара Федорова/Серов представляет школу «Мегаспорт» и Тренируется у Анжелики Крыловой. Она выступала второй во всей программе Кубка России. До этого с этапа из-за травм снялись несколько участников. (Дмитрий Кузнецов)