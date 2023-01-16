Источник: Дэвис и Смолкин рассматривают возможность перехода в сборную Израиля

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривают возможность смены спортивного гражданства на израильское, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По данным издания, конкретных договоренностей еще не достигнуто и окончательное решение будет приниматься, исходя из обстановки в мире. В случае, если сборную России допустят до участия в международных соревнованиях в ближайшем будущем, пара может отказаться от планов по смене спортивного гражданства.

В нынешнем сезоне Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские соревнования. Пара тренируется в США и не может приехать в Россию из-за проблем с документами у Смолкина.

Ранее появлялась информация о том, что танцевальный дуэт может перейти в сборную США, однако сами спортсмены опровергли эти данные.

Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых в сезоне-2021/22. Они заняли второе место на чемпионате России и стали 14-ми на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).