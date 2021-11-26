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Российская танцовщица Скопцова рассказала о пропуске тренировок перед «Гран-при» Сочи

16:19
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Анастасия Скопцова, выступающая в паре с Кириллом Алешиным, после проката ритм-танца на этапе «Гран-при» России рассказала о некоторых проблемах при подготовке к старту.

— Мы довольны прокатом на данный момент, учитывая некоторые казусы в подготовке. Мы не смогли полностью присутствовать на всех тренировках перед соревнованием, но сделали все зависящее от нас. Мы довольны, и тренеры тоже. Просто рады выступать и показывать программы.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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