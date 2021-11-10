Анастасия Гулякова станет второй участницей зимней Универсиады 2021 от России

Как стало известно «СЭ», победительница финала Кубка России Анастасия Гулякова вошла в состав сборной России на Универсиаду 2021, которая пройдет с 11 по 21 декабря этого года в швейцарском Люцерне.

Ранее стало известно, что на эти соревнования в женском одиночном катании от России также поедет Софья Самодурова. Чемпионка Европы 2019 лично сообщила об этом в беседе с журналистами после этапа «Гран-при» в Италии, где она заняла седьмое место. Источник «СЭ» также подтвердил информацию об участии Самодуровой на соревнованиях в Швейцарии. Всего от России для участия на Универсиаде в Люцерне будет две квоты, поэтому другие спортсменки дозаявиться не смогут и поедут на Всемирные студенческие Игры только в случае снятия Самодуровой или Гуляковой.

Отметим, что в среду Гулякова заняла четвертое место на этапе Кубка России в Казани.