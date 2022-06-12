Фигуристка Скопцова рассказала, почему болеет за «Спартак»

Российская фигуристка Анастасия Скопцова рассказала, почему болеет за «Спартак».

— В России мне нравится несколько клубов, но болею за «Спартак» с детства, — сказала Скопцова на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака». — В семье отец болеет за «Реал», поэтому я переживала за мадридцев вместе с ним в недавнем финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В России за Спартак. С детства. На финал БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» не ходила, не удалось попасть, хотя очень хотела. Дальнейшие планы? Завершила карьеру фигуристки и сейчас планирую развивать карьеру журналистки. Направления? Мне очень нравится фигурное катание и футбол.

В прошедшем сезоне «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России, победив в финале «Динамо» со счетом 2:1.

В Тинькофф РПЛ красно-белые заняли 10-е место.