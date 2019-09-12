Россияне лидируют на этапе юниорского «Гран-при» в Челябинске

Россияне Ксения Ахантьева и Валерий Колесов лидируют в соревнованиях пар на этапе юниорского «Гран-при» в Челябинске. За короткую программу они получили 67,62 балла.

Второе место занимают россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (67,12), третье — россияне Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (63,04), четвертое — россияне Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов (60,26).

Произвольную программу пары представят в пятницу.