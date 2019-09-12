Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Фигурное катание

Россияне лидируют на этапе юниорского «Гран-при» в Челябинске

16:48

Россияне Ксения Ахантьева и Валерий Колесов лидируют в соревнованиях пар на этапе юниорского «Гран-при» в Челябинске. За короткую программу они получили 67,62 балла.

Второе место занимают россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (67,12), третье — россияне Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (63,04), четвертое — россияне Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов (60,26).

Произвольную программу пары представят в пятницу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир