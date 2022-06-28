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Сегодня, 14:50

Роднина посоветовала не переживать по поводу возращения Тутберидзе в Россию

Екатерина Звенигородская
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о возвращении тренера Этери Тутберидзе в Россию.

«Не нужно переживать, что Тутберидзе уедет. Она каждое лето в США у дочки. И не нужно никуда торопиться. Ни к чему эти разговоры», — сказала Роднина «СЭ».

Весной этого года Тутберидзе уехала в США и на текущий момент еще находится за океаном, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.

Фигурное катание
Ирина Роднина
Этери Тутберидзе
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