Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:27

Горшков выразил надежду на то, что ISU вернет этап «Гран-при» России в следующем сезоне

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможной передаче этапа «Гран-при» ISU в России Финляндии.

«ISU передало право проведения этапа «Гран-при» другой стране. Есть ли надежда, что нам вернут этап «Гран-при» в следующем сезоне? Мы очень надеемся, что все вернется», — сказал Горшков «СЭ».

25 апреля стало известно, что этап «Гран-при» по фигурному катанию в России в сезоне-2022/23 проводиться не будет. Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.

Ранее ТАСС написал о готовности Финляндии провести один из этапов «Гран-при» вместо России.

Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
1
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
Евгений Малкин может остаться без работы уже в июле. Почему «Питтсбург» оскорбляет русскую легенду маленьким контрактом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роднина посоветовала не переживать по поводу возращения Тутберидзе в Россию

Горшков о «Гран-при России»: «Мы не обязаны согласовывать с ISU календарь наших внутренних соревнований»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости