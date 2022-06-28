Горшков выразил надежду на то, что ISU вернет этап «Гран-при» России в следующем сезоне

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможной передаче этапа «Гран-при» ISU в России Финляндии.

«ISU передало право проведения этапа «Гран-при» другой стране. Есть ли надежда, что нам вернут этап «Гран-при» в следующем сезоне? Мы очень надеемся, что все вернется», — сказал Горшков «СЭ».

25 апреля стало известно, что этап «Гран-при» по фигурному катанию в России в сезоне-2022/23 проводиться не будет. Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.

Ранее ТАСС написал о готовности Финляндии провести один из этапов «Гран-при» вместо России.