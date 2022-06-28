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Сегодня, 11:55

Лайшев: «Не сомневаюсь, что Тутберидзе вернется в Россию»

Ренат Лайшев высказался о возвращении Этери Тутберидзе в Россию
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возвращении тренера Этери Тутберидзе в Россию.

«Не сомневаюсь, что Тутберидзе вернется в Россию. У нее был сложный сезон, поэтому имеет полное право на более длительный отдых. Также у Этери Георгиевны были переживания за дочь. Думаю, сейчас все хорошо и она находится в спортивной форме. Этери Георгиева столько сделала для нашей страны. Зачем ее в чем-то подозревать. Это неприлично», — сказал Лайшев «СЭ».

Весной этого года Тутберидзе уехала в США и на текущий момент еще находится за океаном, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.

Фигурное катание
Ренат Лайшев
Этери Тутберидзе
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