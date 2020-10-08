Роднина отреагировала на снятие Медведевой с московского этапа Кубка России
14:50
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» снятие Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России.
— Медведева снялась из-за травмы. Значит, сказались нагрузки, — заявила Роднина. — Ведь у нее был длительный перерыв в тренировках. Меня это вообще не волнует, извините. (Анатолий Курагин)
Евгения Медведева пропустит московский этап из-за травмы спины. Старты пройдут с 10 по 13 октября.
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