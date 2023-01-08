Лайшев: «Оставаться или нет — решать Грасслю. Но к нам, как правило, если приезжают, то остаются надолго»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил шансы итальянского фигуриста Даниэля Грассля остаться тренироваться в России.

«Он приехал на стажировку перед чемпионатом Европы к лучшему тренеру в мире Тутберидзе по своему желанию, по своему личному выбору. Да, его уже начали корить за эту поездку коллеги по европейскому цеху. Понравится или нет, оставаться тренироваться после чемпионата или нет — ему решать. Но к нам, как правило, если приезжают, то остаются надолго», — приводит ТАСС слова Лайшева.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что итальянский фигурист готов сотрудничать с российским тренером Этери Тутберидзе на постоянной основе.

20-летний Грассль является четырехкратным чемпионом Италии и серебряным призером чемпионата Европы. На Олимпиаде в Пекине он занял седьмое место.