«Реально прикольно». Ягудин прокомментировал возвращение Медведевой к Тутберидзе

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин в интервью «СЭ» поделился мнение о переходе Евгении Медведевой от Брайана Орсера к Этери Тутберидзе.

— Ну, что хочется сказать... Прикольно! Реально прикольно, — отметил Алексей Ягудин. — У нас на съемках сегодня звучала песня Басты «Сансара». Там про круговорот. Действительно, да, можно обижаться на какие-то аспекты, мы никогда не узнаем, что происходило, почему произошел разлад у Жени с Этери. Брайан Орсер, так понимаю, не остается?

— Нет, он «выходит», как сам сказал.

— Орсер не остается, но не могу сказать, что он испортил Женю, не соглашусь. Все равно с Трэйси Уилсон у них была хорошая команда, абсолютно другой подход. Я сам жил в Северной Америке и знаю, что они работают по-другому, никто никогда особо не заставляет, если ты сам этого не хочешь. Там более мягкий подход. И мне кажется, это связано с одной мыслью, которая недавно мне пришла в голову. По мне, русский человек в душе романтик. И этот романтизм порой добавляет тебе какой-то лени. Нам, романтикам, нужны строгие правила. Есть куча наших поговорок типа пока не клюнет кто-то, не сделаем. Мне кажется, Этери была и осталась тем человеком, который будет заряжать Женю. Женя действительно прибавила в катании, сейчас надо ее восстановить в других аспектах. Я очень хорошо отношусь к Жене, и мне хочется, пусть это и нереально, чтобы у каждого из наших спортсменов была удача, успехи и медали. Я хочу, чтобы этот тандем, который был очень плодотворным раньше, сработался и сейчас, чтобы были результаты.

— Этери Георгиевна, по вашей логике, будет клевать. Не заклюет? Жене двадцать лет, а в «Хрустальном» специфическая система подготовки. То есть нужно будет делать исключение?

— Думаю, не заклюет, потому что Этери Георгиевна прекрасно знает Женю, они много лет работали вместе. Это не первое их знакомство. Плюс Этери Георгиевна — умнейший человек, она прекрасно знает, что человеку в двадцать лет нужны другие слова по сравнению с 14-15-летними. Женя самостоятельная сильная личность, она реально борется. Мы может слышать абсолютно разные вещи, кому-то они нравятся, кому-то нет — что она ищет себя, обновляет тело... Но факт в том, что она выходит и, как бы порой плохо ни было, и пробует. Она сама в интервью после произвольной на контрольных прокатах призналась — да, кое-что еще не готово. И это плохое выступление, чего лукавить. Но она старается. И надеюсь, что эта очередная проба с Этери Георгиевной даст какие-то плоды. Я искренне желаю Жене, чтобы этот переход дал дополнительный толчок и помог ей в будущем. (Дмитрий Кузнецов)

Интервью с Алексеем Ягудиным читайте здесь.