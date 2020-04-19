Рафаэль Арутюнян: «Троица из России сильна. Посмотрим, сколько в них силы воли»

Известный тренер Рафаэль Арутюнян предположил, как отмена чемпионата мира из-за пандемии коронавируса отразится на Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алене Косторной. Они считались фаворитками первенства.

— Если вы перестанете давать телу прежние нагрузки, оно начнет меняться, — приводит слова специалиста сайт журналиста Филиппа Херша. — Не имея цели, очень тяжело психологически сохранить ту же самую интенсивность тренировок. Мы знаем, что эта троица сильна. Теперь выясним, сколько в них силы воли.