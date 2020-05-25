Родители чемпионки России Анны Щербаковой дали большое интервью «СЭ», в котором рассказали о соревнованиях по прыжкам на катке «Хрустальный». Этот формат очень нравится фигуристкам и в будущем может стать очень популярным у болельщиков.

— Очень жду, когда протестируют соревнования по прыжкам, — отметил Станислав Щербаков, отец Анны. — Причем, очень хочется увидеть их в командном формате. 4 на 4, игра на выбывание, по два прыжка на каждого, сложность суммируется. Решающий день, 8 команд участников, четвертьфиналы и полуфиналы уже позади, на льду остались только Россия и Япония, впереди финал, напряжение на пределе! И вот, после решающего выезда, весь зал вскакивает, победители ликуют, флаги, букеты, слезы радости!.. И слезы поражения.

Этих эмоций сейчас нет в фигурном катании, это как серия пенальти в футболе. Кстати, ее футбольные болельщики приняли не сразу. Но это и есть рост популярности — новые зрители, новые споры, новые миллионы просмотров. Прыжки команда на команду давно практикуются в школе Тутберидзе. Как раз сейчас, в апреле-мае прыгали бы каждый день. И это тот формат, о котором Анютка по вечерам рассказывает взахлеб. Как поделили, как все шло по раундам, кто выехал, а кто завалил, кто подвел, а кто оправдал. Все это в красках и в лицах. Я, даже слушая, переживать начинаю! Представляю, что было бы на трибуне.

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