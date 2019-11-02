«Просто сказался первый стартовый номер». Мама неудачно выступившего российского фигуриста встала на его защиту в соцсетях

Мать 23-летнего российского фигуриста Антона Шулепова объяснила 11-место сына после короткой программы на французском этапе «Гран-при» первым стартовым номером.

— И я как мама, считаю, что просто это сказался первый стартовый номер и первый серьезный старт в карьере. Будет стараться дальше после полного восстановления. — написала Лариса Шулепова Вконтакте.

Мама фигуриста Антона Шулепова в группе Вконтакте pic.twitter.com/2mY4ZrBC4a — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) November 2, 2019

Произвольную программу на турнирне мужчины покажут в субботу 2 ноября в 15.20 по московскому времени.