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«Просто сказался первый стартовый номер». Мама неудачно выступившего российского фигуриста встала на его защиту в соцсетях

10:28
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Мать 23-летнего российского фигуриста Антона Шулепова объяснила 11-место сына после короткой программы на французском этапе «Гран-при» первым стартовым номером.

— И я как мама, считаю, что просто это сказался первый стартовый номер и первый серьезный старт в карьере. Будет стараться дальше после полного восстановления. — написала Лариса Шулепова Вконтакте.

Произвольную программу на турнирне мужчины покажут в субботу 2 ноября в 15.20 по московскому времени.

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