Тренер российского танцевального дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов Александр Жулин отметил, что не согласен со словами Татьяны Тарасовой о том, что его пара несправедливо выиграла чемпионат России в Красноярске.

— Недавние скандалы, конечно, подогрели интерес к этому виду (женскому одиночному катанию), — цитирует RT Жулина. — Если бы в танцах на льду кто-то кому-то сломал ноги, то интерес к ним тоже резко бы возрос. Но, к счастью, ноги у нас не ломают, все пока ограничивается словами.

Я имею в виду слова Татьяны Тарасовой, которая говорила о предвзятом судействе в танцах на льду, намекая на нечестное первое место моих учеников Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. На мой взгляд, это просто неуважение к спортсменам и тренерской команде. Безусловно, Тарасова — очень авторитетный специалист. Но я считаю, что, если ты являешься рупором федерального канала, непозволительно говорить на весь мир такие вещи. Это же не телешоу, не кухня с подругами, а аудитория страны.