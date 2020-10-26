Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о подготовке к этапу «Гран-при» в Москве.

— Формально — ваш первый международный в сезоне, а по факту — очередные национальные соревнования.

— Я думаю, по ощущениям он не будет сильно отличаться от тех же контрольных прокатов. Площадка та же, насколько я понимаю, — приводит слова Щербаковой ТАСС. — Настраиваться буду так же — это зависит от моих программ, какая у них будет сложность, это еще не известно, на тренировках она всегда меняется.

Для меня, конечно, будет очень важна короткая программа. Надо будет как-то суметь настроиться на этот каскад, отработать его. Но не так, чтобы была какая-то зацикленность из-за него, потому что этих соревнованиях я только и думала, как бы этот лутц-риттбергер сделать получше. И в итоге столько ошибок на нем. Нужно довести это до автоматизма, чтобы не было лишних мыслей.

— Только не занимайтесь, пожалуйста, излишней самокритикой.

— Да, после короткой я это поняла. Только забуду, успокоюсь, и снова мне приходят эти мысли: «Все, все кончено, ничего не получилось!». В итоге к произвольной решила для себя — что бы ни случилось, я просто выйду, постараюсь сделать максимум и ни в коем случае не буду расстраиваться. Конечно, была там какая-то усталость, первое время, может, я подумала, что во второй половине программы натворила, но в целом нет расстроенности. Довольна флипом и знаю, над чем работать дальше.

— Откуда вообще у двукратной чемпионки России взялось такое самоедство?

— Это, наверное, и внутренняя черта, и плюс мы столько работаем, ожидание от нас соответствующие. Стараешься не обращать внимания на то, что происходит вокруг и катать так же, как ты делал это всегда. Но, конечно, какие-то мысли появляются лишние, давление... Но с этим тоже надо уметь справляться. И, думаю, на второй день я изменилась в подходе к прокату. Постараюсь, несмотря на ошибки, всегда оценивать выступления с холодной головой.

— Что для вас такое нынешний сезон? Странный, неполноценный, непонятный.

— Вообще не знаю, что от него ждать. Очень надеюсь, что будут главные старты, в особенности — чемпионат мира. Это, наверное, главная мечта на этот сезон — чтобы он состоялся. А я со своей стороны просто сделаю максимум, чтобы на чемпионате России хорошо выступить, совершенствоваться и после прокатов всегда быть довольной (смеется). А то мне очень не понравилось это ощущение после короткой программы в интервью, когда приходилось после плохого проката что-то рассказывать. После хороших намного приятнее.