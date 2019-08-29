Попова рассказала о готовности к контрольным прокатам

Победительница Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова, выступающая в дуэте с Сергеем Мозговым, объяснила, что их пара не планирует выходить на пик формы к концу августа-началу сентября

— В августе не нужно быть на пике формы, на него нужно выходить к этапам «Гран-при» и чемпионату России, — сказала Попова после открытой тренировки группы Анжелики Крыловой. — Сейчас главное работать и работать. После контрольных прокатов кто-то скажет, что мы недостаточно готовы? Так это скажут про всех. У всех разные планы на сезон. Прокаты — это больше в помощь нам, для проверки. Потренируемся еще неделю и будем к ним готовы на все 100 процентов, а до пика формы нам еще далеко.

Попова и Мозгов представят свои новые программы 7-8 сентября на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в Лужниках. Короткая программа дуэта поставлена под саундтрек из мюзикла «Кабаре», а произвольная — под композицию «Bohemian Rhapsody» группы Queen. (Екатерина Беспалова)