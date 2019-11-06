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Поклонники Медведевой в восторге от тизера к новому показательному номеру. Фигуристка это оценила

14:00
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в своем Instagram скриншот с информацией об интересе пользователей к тизеру ее нового показательного номера.

Им поделилось 1752 пользователя, а сохранило 4922 пользователя. Новый показательный номер фигуристки под композицию американской певицы Билли Айлиш «I dont wanna be you anymore».

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