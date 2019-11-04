Почему судьи придираются к Загитовой и Туктамышевой

Известный комментатор по фигурному катанию Андрей Журанков — в гостях у «СЭ». Начало онлайна на нашем YouTube-канале в 12.00. Ведущие — Екатерина Беспалова и Дмитрий Кузнецов. Главные темы:

— Неверные ребра на прыжках у Загитовой и Туктамышевой: факт или судейские придирки?

— Загитова от олимпийского сезона до сезона-2019/20: как она менялась?

— Четверные прыжки Трусовой и Щербаковой vs катание Туктамышевой: что интереснее мужской аудитории?

— Есть ли у Медведевой прогресс по сравнению с прошлым годом?

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