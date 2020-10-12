ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

«Плющенко влияет на Трусову». Мнение Елены Чайковской

18:49
Евгений Плющенко, Елена Ильиных и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко, Елена Ильиных и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Заслуженный тренер России Елена Чайковская прокомментировала выступления Александры Трусовой на втором этапе Кубка России, где 16-летняя фигуристка одержала победу.

«Прибавила ли Трусовова? Конечно. В пластике, в музыкальности, она начала кататься по-другому. И выглядит по-другому. Я еще после прокатов говорила, что и она, в том числе, успела преобразиться. Как и Михаил Коляда, и парники, и танцоры. Люди, несмотря на ограничения в тренировочном процессе, показали очень серьезный рост», — цитирует Чайковскую «РИА Новости».

«Кто оказывает влияние на Сашу? Плющенко! У него есть люди, которые следят (за тренировочным процессом), зачем ему кто-то, что он, сам не умеет кататься, что ли? Это все его тренерские задачи, которые он решает, но самое главное, что я приветствую, что он вставил три с половиной (тройной аксель) в короткую программу. Это дорогого стоит. Это было творчески и достойно».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201012/chaykovskaya-1579431594.html

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир