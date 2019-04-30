Олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил российского певца Филиппа Киркорова с днем рождения. Сегодня Народному артисту России исполнилось 52 года.

- Дорогой Филипп, большое счастье иметь таких друзей, как ты, которые всегда рядом, независимо от того, что происходит в нашей жизни, - написал Плющенко в Инстаграме. - В твой день рождения тебе и твоей семье хочется пожелать счастья и здоровья и, конечно, чтобы все твои мечты сбывались, при том, что ты всегда прикладываешь для этого массу сверхчеловеческих усилий! С днем рождения, друг, обнял.