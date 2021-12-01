Хоркина о возрастном цензе в фигурном катании: «Наши спортсменки лучшие, поэтому всех раздражают»

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» отреагировала на предложение Норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании.

«Меня уже ничего не удивляет. Мы лучшие в фигурном катании, а к победителям всегда претензии и пристальное внимание. Нашим нужно быть еще на голову сильнее. Решение будет за FISU. А тут уже будут важными факторами глава международной федерации и то, как мы в этой организации представлены. Если мы хорошо представлены своими людьми, у нас есть возможность инициативу норвежцев рассмотреть. Победители всегда раздражают, у людей появляется желание их подергать любыми путями. Нам же сейчас надо побеждать и идти вперед не оглядываясь», — сказала Хоркина «СЭ».

Вопрос о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании будет рассмотрен на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в 2022 году.