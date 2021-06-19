Сотскова заявила, что хотела сделать пластику из-за комплексов

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова заявила, что была недовольна своей внешностью и в определенный момент хотела обратиться к пластическому хирургу.

«У каждого человека есть недостатки и комплексы, которые могут подкрепляться окружающими, — написала девушка в Instagram. — Был период, когда мне казалось, что я недостаточно умная, красивая, интересная. Были люди, которые подталкивали сомневаться в себе. Даже хотелось скорректировать свою внешность. Очень боюсь вмешательств и поэтому не смогла ничего сделать.

Я стала учится принимать и любить себя. Это длительный, трудный путь, который я прохожу изо дня в день. Я чувствую улучшения и меня это радует

Конечно, нам придает уверенность в себе, когда мы имеем успешную работу, много денег, когда окружающие делают нам комплименты. А если отбросить все это и полюбить себя просто за то, что ты есть?".